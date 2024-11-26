В мэрии прокомментировали ситуацию с закрытым детским садом в Воронеже

Сначала, по информации мэрии, специалисты провели балансировку системы отопления, чтобы тепло равномерно распределялось между жилыми домами и детсадом. Но вопрос остался открытым. Тогда за счет средств городского бюджета приобрели специализированное повысительно-насосное оборудование и заключили контракт на его установку. После того, как ремонт был произведен, и температура в помещениях достигла нормы, детский сад возобновил работу.