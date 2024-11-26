Коммунальщики спасают от подтопления омскую школу № 106

В Омске кипятком подтопило школу № 106 на улице Бархатовой. По информации «ОмскТВ», во дворе школы разливается кипяток, а в соседних домах нет горячей воды и отопления.
Занятия в школе были отменены ещё вчера. Сегодня один из учеников пошёл на дополнительные занятия, но его запускали и выпускали через другой вход, так как главный вход был заблокирован.
В администрации подтвердили, что на подземной теплотрассе по адресу Бархатовой, 6 г произошло повреждение. Сотрудники «Тепловой компании» уже выехали на место происшествия. Из-за сильного напора воды часть её протекла через старую кровлю внутрь здания. Требуется просушить проводку и восстановить электроснабжение. Все необходимые службы уже задействованы.
В данный момент на территории школы идут работы по поиску места порыва, соседние дома пока остались без горячей воды. Дети тем временем учатся дистанционно, предполагается, что дети вернутся к учебе на следующей неделе.