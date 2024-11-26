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В Ташкенте может подорожать проезд в автобусах и метро

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. С 1 января 2025 года в Ташкенте могут ввести новые тарифы на проезд в метро и автобусах. Столичный хокимият разработал проект постановления «О введении тарифов, стимулирующих использование электронных платежных систем в системе общественного транспорта города Ташкента», предусматривающий пересмотр стоимости проезда.

Источник: Sputnik.uz

Документ, опубликованный на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, предполагает повышение стоимости проезда до 3 000 сумов при оплате по QR-коду (разовый тариф на одного пассажира). Оплата через электронные системы обойдется в 1 700 сумов.

Стоимость перевозки крупногабаритного багажа составит 4 000 сумов.

Кроме того, в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей.

Для автобусов будут действовать тарифы с привязкой к числу поездок: 10 поездок за два дня — 16 000 сумов, 20 поездок за пять дней — 30 000 сумов, 30 поездок за семь дней — 44 000 сумов.

Льготные тарифы при пересадках в течение 1 часа после первой оплаты не изменятся.

Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.