В Ташкенте может подорожать проезд в автобусах и метро

Документ, опубликованный на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, предполагает повышение стоимости проезда до 3 000 сумов при оплате по QR-коду (разовый тариф на одного пассажира). Оплата через электронные системы обойдется в 1 700 сумов.
Стоимость перевозки крупногабаритного багажа составит 4 000 сумов.
Кроме того, в автобусах полностью откажутся от наличной оплаты в пользу электронных платежей.
Для автобусов будут действовать тарифы с привязкой к числу поездок: 10 поездок за два дня — 16 000 сумов, 20 поездок за пять дней — 30 000 сумов, 30 поездок за семь дней — 44 000 сумов.
Льготные тарифы при пересадках в течение 1 часа после первой оплаты не изменятся.
Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.