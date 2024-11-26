В Ташкенте может подорожать проезд в автобусах и метро

Напомним, что в предыдущий раз цены на проезд в Ташкенте повысили 1 ноября 2023-го. Тогда лимитированные тарифы на проезд одного пассажира установили в размере 2 000 сумов при оплате наличными и 1700 сумов при оплате транспортными картами АТТО и банковскими картами.