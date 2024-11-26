Врач объяснила, почему женатые мужчины стареют медленнее

«Брак может положительно влиять на эмоциональное состояние человека: снижать уровень стресса, формировать здоровый баланс работы и личной жизни и тому подобное. Эмоциональное благополучие способствует замедлению процесса старения. Кроме того, в браке люди могут поддерживать друг друга в стремлении к здоровому образу жизни. Сюда относятся совместные занятия спортом, привычка правильно питаться, режим сна, отказ от вредных привычек. Все это значительно влияет на внешний вид и общее состояние здоровья», — рассказала психолог.