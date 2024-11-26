Назвали даты открытия «СКА Арены» после ремонта

Напомним, 16 июля стало известно, что домашние матчи хоккейного клуба СКА пройдут в Ледовом дворце, а не в новом здании «СКА Арены». Все из-за мер безопасности. Эксперты считают, что, с учетом масштабов «СКА Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков потребуется «длительное время». При этом в клубе конкретные сроки завершения работ не называют.