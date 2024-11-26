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В 3,7% нижегородских детсадов и школ введен карантин по ОРВИ

Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе продолжает расти.

Источник: Комсомольская правда

В 3,7% детских садов и школ Нижегородской области введен карантин по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость респираторными инфекциями в регионе продолжает расти, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

На неделе с 18 по 24 ноября в Нижегородской области было зарегистрировано 17143 заболевших, у 566 человек подтвердился ковид.

— В целом сейчас циркулируют риновирус и микоплазма, также выделены вирусы парагриппа, аденовирусы и бокавирусы, — пояснили в ведомстве.

На сегодняшний день в Нижегородской области сделали прививку от гриппа чуть больше 1,5 млн человек, что составляет почти половину населения региона.

В качестве профилактики врачи советуют чаще мыть руки, не прикасаться ими к лицу и избегать мест с массовым скоплением людей. При появлении признаков простуды следует оставаться дома, чтобы не заражать окружающих.

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