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Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Марии Лиманской

Знаменитая регулировщица, участница Сталинградской битвы Мария Лиманская ушла из жизни на 101-м году жизни.

Мария Филипповна Лиманская попала на фронт совсем юной девушкой. Дорогами войны она прошла от Сталинграда до Берлина. Знаменитая фотография, сделанная в мае 1945 года, где она регулирует движение в освобожденном от фашистов Берлине, стала одним из символов нашей Победы. Эта фотография навсегда вошла в историю Второй мировой войны и послужила для создания памятника военным регулировщицам.

«Мария Филипповна Лиманская была женщиной уникальной судьбы, — отметил Андрей Бочаров. — Уроженка и почетный гражданин Старополтавского района, она внесла большой вклад в послевоенное восстановление и развитие родной земли. Мария Филипповна вела очень важную работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению исторической памяти и правды».