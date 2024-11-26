Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью Марии Лиманской

Мария Филипповна Лиманская попала на фронт совсем юной девушкой. Дорогами войны она прошла от Сталинграда до Берлина. Знаменитая фотография, сделанная в мае 1945 года, где она регулирует движение в освобожденном от фашистов Берлине, стала одним из символов нашей Победы. Эта фотография навсегда вошла в историю Второй мировой войны и послужила для создания памятника военным регулировщицам.