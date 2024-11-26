Регулировщица Победы Мария Лиманская, освобождавшая Беларусь, умерла в возрасте 100 лет

26 ноября 2024 года в возрасте 100 лет умерла Мария Филипповна Лиманская — участница Великой Отечественной войны, знаменитая регулировщица Победы.
21-летнюю девушку прославил снимок легендарного фотографа Евгения Халдея. 2 мая 1945 года он запечатлел, как девушка уверенно регулирует движение транспорта, стоя на фоне Бранденбургских ворот Берлина.
Марию у Бранденбургских ворот сфотографировал Евгений Халдей. Фото: личный архив Марии Лиманской.
— А я и не знала в тот момент, что меня фотографируют, я ж на посту была! — рассказывала «Комсомолке» уже спустя много лет Мария Лиманская.
Снимок публиковался в газетах, журналах, книгах… Но Мария их не видела. Шли годы, Мария жила в Волгоградской области как и все: работала в библиотеке, а после устроилась санитаркой в хирургическое отделение больницы.
— Подошла пациентка, местная учительница, с журналом «Работница». А там — тот самый снимок: «Узнала? Это же ты. Только фамилия чужая», — вспоминала она.
И тогда учительница написала в редакцию, мол, на фото Мария Лиманская. Там информацию приняли к сведению и сообщили об ошибке Халдею.
Халдей не только исправил в своих записях фамилию регулировщицы. Он с письмом прислал Лиманской пакет оригинальных фотографий. Оказалось, что Халдей не просто мимоходом сфотографировал девушку, он снимал ее с разных ракурсов.
Когда фотограф узнал, что это именно Мария и где она живет, то хотел с ней встретиться. Но не получилось. В 1984-м он писал ей:
«Дорогая Мария Филипповна, снова приехал в Волгоград — принимал участие в записи передачи “От Сталинграда до Берлина” — и снова не смог к вам добраться: уж очень далеко вы забрались. Но все равно в этом году приеду осенью. Посылаю вам журнал “Собеседник” и “Советскую торговлю”. Еще будет опубликовано в немецком журнале, пришлю вам потом. Посылаю еще фотографии с Потсдамской конференции, так как вы были участником и охраняли территорию и, чтобы все было в порядке на дорогах. Здоровья вам и счастья. С уважением Ваш Евгений Халдей».
Знаменитую фотографию, которую ей с подписью прислал в 1980-х Халдей, ветеран хранила как самую дорогую реликвию — вместе с военными наградами.
Они так и не встретились, Халдей умер в 1997-м. А дочь Халдея продолжила писать Марии Лиманской, присылала ей журналы.
Мария Лиманская бережно хранила фотографии военных лет. Фото: личный архив Марии Лиманской.
Мария Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 18 лет, весной 1942 года, она отправилась на фронт. Служила в запасном полку, где занималась пошивом одежды для советских солдат. Затем Мария прошла трехдневное обучение и стала регулировщицей.
Боевое крещение приняла под Батайском Ростовской области, где под огнем врага регулировала движение войск на переправе через Дон. Во время одной из бомбардировок была сбита военной машиной. Регулировщица участвовала в Сталинградской битве, освобождала Беларусь, Польшу и дошла до Берлина.
Евгений Халдей сфотографировал ее на фоне Бранденбургских ворот, на которых висит транспарант с надписью: «Слава советским войскам, водрузившим знамя Победы над Берлином».
Рассказывают, что здесь же Марии довелось пообщаться с британским премьером Уинстоном Черчиллем, который остановил машину рядом с Марией и спросил через переводчика, не обижают ли Марию английские солдаты. «Пусть только попробуют», — ответила Мария.
После войны Мария вернулась домой в Старую Полтавку, вышла замуж и родила двух дочерей. С мужем рассталась, поэтому дочерей растила одна. Но второй брак был удачным. Со вторым мужем она душа в душу прожила больше 20 лет.
Мария Филипповна работала медицинской сестрой до пенсии. Затем переехала к дочке в село Звонаревка Саратовской области, где и жила до конца своих дней.
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Еще рассказывали как освобождали Минск 80 лет назад 3 июля 1944-го: танковый прорыв, бои на проспекте, овладение мостами через Свислочь, взятый с ходу вокзал и удар по убегающим колоннам врага на Кальварии.