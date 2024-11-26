Регулировщица Победы Мария Лиманская, освобождавшая Беларусь, умерла в возрасте 100 лет

«Дорогая Мария Филипповна, снова приехал в Волгоград — принимал участие в записи передачи “От Сталинграда до Берлина” — и снова не смог к вам добраться: уж очень далеко вы забрались. Но все равно в этом году приеду осенью. Посылаю вам журнал “Собеседник” и “Советскую торговлю”. Еще будет опубликовано в немецком журнале, пришлю вам потом. Посылаю еще фотографии с Потсдамской конференции, так как вы были участником и охраняли территорию и, чтобы все было в порядке на дорогах. Здоровья вам и счастья. С уважением Ваш Евгений Халдей».