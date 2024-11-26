Крым планируют превратить в круглогодичный курорт

Крым в скором времени может стать круглогодичным курортом. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире телеканала «Крым 24».
Создание условий для круглогодичного отдыха на полуострове — это цель, над которой ведется активная работа. Сергей Ганзий отметил, что для ее достижения уже сделано немало. На территории Крыма появились крупные гостиничные комплексы с круглогодичной инфраструктурой, которые готовы принимать гостей в любое время года. Также активно развиваются санаторно-курортные комплексы, предлагающие разнообразные программы отдыха.
Кроме того, на полуострове активно развиваются такие перспективные виды туризма, как сельский, гастрономический и аграрный.
«Все в комплексе эти мероприятия дают нам возможность говорить о том, что в скором времени республика Крым станет круглогодичным курортом, который будет способен удовлетворить все потребности туристов».