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Крым планируют превратить в круглогодичный курорт

Крым в ближайшей перспективе станет круглогодичным курортом.

Источник: Комсомольская правда

Крым в скором времени может стать круглогодичным курортом. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире телеканала «Крым 24».

Создание условий для круглогодичного отдыха на полуострове — это цель, над которой ведется активная работа. Сергей Ганзий отметил, что для ее достижения уже сделано немало. На территории Крыма появились крупные гостиничные комплексы с круглогодичной инфраструктурой, которые готовы принимать гостей в любое время года. Также активно развиваются санаторно-курортные комплексы, предлагающие разнообразные программы отдыха.

Кроме того, на полуострове активно развиваются такие перспективные виды туризма, как сельский, гастрономический и аграрный.

«Все в комплексе эти мероприятия дают нам возможность говорить о том, что в скором времени республика Крым станет круглогодичным курортом, который будет способен удовлетворить все потребности туристов».

резюмировал Сергей Ганзий
туризм и отдых