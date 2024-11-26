Крым планируют превратить в круглогодичный курорт

Создание условий для круглогодичного отдыха на полуострове — это цель, над которой ведется активная работа. Сергей Ганзий отметил, что для ее достижения уже сделано немало. На территории Крыма появились крупные гостиничные комплексы с круглогодичной инфраструктурой, которые готовы принимать гостей в любое время года. Также активно развиваются санаторно-курортные комплексы, предлагающие разнообразные программы отдыха.