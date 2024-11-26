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В Салавате простились с 22-летней девушкой, которую насмерть придавило беседкой

В Башкирии простились с девушкой, на которую обрушилась металлическая беседка.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Салавате простились с 22-летней Алиной. Девушка трагически погибла в Подмосковье, куда приезжала работать по вахтам. О траурном прощании сообщила ее мама.

Напомним, жизнь уроженки Башкирии трагически оборвалась 21 ноября в промышленном парке Гривно, где был страшный ураган с порывами до 25 метров в секунду. Алина стояла вместе с коллегами около металлической беседки, которая из-за шторма опрокинулась и придавила ее насмерть.

Также известно, что Алина уже третий год работала на Ozon и буквально за день до своей гибели вернулась из отпуска, куда ездила домой в Башкирию. Родные девушки узнали о смерти дочери от знакомых, которые прислали новость. Мама Алины Айгуль вместе с супругом сразу же вылетели в Москву, чтобы вернуть дочь домой и похоронить в родном Салавате.

Представители Ozon также связались с семьей погибшей девушки, чтобы оказать всю необходимую помощь. Сейчас Подольская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории.

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