В Салавате простились с 22-летней девушкой, которую насмерть придавило беседкой

Также известно, что Алина уже третий год работала на Ozon и буквально за день до своей гибели вернулась из отпуска, куда ездила домой в Башкирию. Родные девушки узнали о смерти дочери от знакомых, которые прислали новость. Мама Алины Айгуль вместе с супругом сразу же вылетели в Москву, чтобы вернуть дочь домой и похоронить в родном Салавате.