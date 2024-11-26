Омск будет участвовать в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни»

Омск будет участвовать в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Цель — привлечь средства из федерального бюджета для обновления коммунальной инфраструктуры, расселения из аварийного и ветхого жилья, а также для строительства новых социальных объектов.
Правительство России завершило формирование программы национальных проектов на период с 2025 по 2030 год, и Омская область активно присоединится к их реализации.
Эти вопросы обсуждались с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным во время его визита в Омскую область в июне. Добавим, что на сегодняшний день процент изношенности коммунальных сетей составляет более 70%.