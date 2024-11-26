На ряде улиц Таганрога из-за аварии понизили давление воды

Также вода с пониженным давлением поступает в дома в границах Портовой, Лесной биржи, Адмирала Крюйса, на улицах Шило и Пархоменко. Такая же ситуация в районе Северо-Западного шоссе, Греческих роты, Дарагановки и Герасимовки.