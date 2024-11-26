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На ряде улиц Таганрога из-за аварии понизили давление воды

Перебои с водой на ряде улиц Таганрога продлятся до вечера 26 ноября.

Источник: Комсомольская правда

По ряду адресов в Таганроге, а также в близлежащих селах из-за аварийных работ понизили давление воды в кранах. Подачу ресурса в полном объеме обещают возобновить после 17 часов 26 ноября, сообщает МУП «Управление “Водоканал”.

Перебои с водоснабжением должны были коснуться Северного района, улиц Шаумяна, Щаденко, Москатова, Лизы Чайкиной, Инициативной, 5-го Линейного проезда, Садовой площадки, Нижней Линии, Михайловки, Бабушкина и Социалистической.

Также вода с пониженным давлением поступает в дома в границах Портовой, Лесной биржи, Адмирала Крюйса, на улицах Шило и Пархоменко. Такая же ситуация в районе Северо-Западного шоссе, Греческих роты, Дарагановки и Герасимовки.