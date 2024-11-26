В Уфе на форуме изготовили 200-килограммовый торт

— Мы рады представить на фестивале наше богатое кулинарное наследие и укрепить культурные связи между нашими странами. Этот фестиваль — не только возможность продемонстрировать мастерство наших поваров, но и способ объединить людей, — отметил и. о. министра торговли и услуг РБ Алексей Гусев.