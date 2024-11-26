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В Уфе на форуме изготовили 200-килограммовый торт

200-килограммовый «Муравейник» приготовили башкирские кулинары для гостей форума «Россия — Казахстан» прямо на площадке рядом с Дворцом борьбы. Для изготовления торта использовали 85 кг муки, 120 яиц, 14 кг кефира, 22 кг маргарина, 14 кг сливочного масла и более 50 кг сгущенки.

Источник: pravitelstvorb.ru

Гастрофестиваль запланирован в рамках культурно-развлекательной программы форума. В первый день также прошел конкурс по приготовлению рыбного супа на открытом огне.

— Мы рады представить на фестивале наше богатое кулинарное наследие и укрепить культурные связи между нашими странами. Этот фестиваль — не только возможность продемонстрировать мастерство наших поваров, но и способ объединить людей, — отметил и. о. министра торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

В программе фестиваля запланированы мастер-классы по приготовлению различных блюд, шоу-программы с участием шеф-поваров и лекции о кулинарных традициях и секретах народов.

Завтра, 27 ноября, на фестивале пройдет конкурс по приготовлению бешбармака. Кроме того, планируется установить рекорд по количеству съеденной урамы на одной площадке. Перед тем как угоститься, участники смогут увидеть процесс её приготовления.