Когда в Беларуси прогнозируют пик ОРВИ

Завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов отметил, что особенно прививки показаны детям от шести месяцев до трех лет, людям с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, беременным и тем, кто старше 65 лет.