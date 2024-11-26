Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Беларуси прогнозируют пик ОРВИ

Пик ОРВИ в Беларуси прогнозируют на конец января — начало февраля. Об этом пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Медики рекомендуют до подъема заболеваемости респираторными инфекциями привиться от гриппа.

Городская клиническая инфекционная больница Минска сообщает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцины на 70−90% защищают от симптомов болезни. При этом средняя продолжительность защиты составляет 4−6 месяцев.

Вакцинацию уже прошли более 1,2 млн человек.

Завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов отметил, что особенно прививки показаны детям от шести месяцев до трех лет, людям с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, беременным и тем, кто старше 65 лет.

Также вакцинация важна, если человек по работе много контактирует с другими людьми.

За счет бюджета в поликлиниках по месту жительства прививают российской вакциной «Гриппол плюс». За счет собственных средств можно также привиться четырехвалентными французской вакциной «Ваксигрипп Тетра» и голландской «Инфлювак Тетра».

медицина
здоровье