Когда в Беларуси прогнозируют пик ОРВИ

Медики рекомендуют до подъема заболеваемости респираторными инфекциями привиться от гриппа.
Городская клиническая инфекционная больница Минска сообщает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцины на 70−90% защищают от симптомов болезни. При этом средняя продолжительность защиты составляет 4−6 месяцев.
Вакцинацию уже прошли более 1,2 млн человек.
Завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Кирилл Игнатов отметил, что особенно прививки показаны детям от шести месяцев до трех лет, людям с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, беременным и тем, кто старше 65 лет.
Также вакцинация важна, если человек по работе много контактирует с другими людьми.
За счет бюджета в поликлиниках по месту жительства прививают российской вакциной «Гриппол плюс». За счет собственных средств можно также привиться четырехвалентными французской вакциной «Ваксигрипп Тетра» и голландской «Инфлювак Тетра».