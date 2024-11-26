Приморье не откажется от мигрантов в общественном транспорте, но предъявит требования

Отказаться от использования мигрантов в общественном транспорте и других отраслях экономики в Приморье не смогут, сказал во время «Прямого разговора» (12+) губернатор Олег Кожемяко. При этом он считает, что миграционную политику можно отрегулировать, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, например, по словам главы региона, в Приморье введут спецформу и требования к знаниям для всех водителей общественного транспорта. Даже если они будут наняты из другой страны.
«Махнуть можно. И сделать красивый жест — всех убираем. Сможем ли мы это сделать? Нет. Частные компании нанимают тех, кто к ним приходит. Каждый раз выгонять его с автобуса — создавать еще больший коллапс».
По словам губернатора, отказаться от использования мигрантов в строительстве, в обслуживании, в организации транспортного обслуживания край не может.
«В Приморье по 100 тысяч мигрантов прибывает по году. Занимать страусиную политику, бросаться лозунгами — это ничего не даст. Они все равно будут проникать на стройки», — добавил он.
При этом краевые власти смогут контролировать приток приезжих, считает Олег Кожемяко. Например, проводить предквалификационный отбор на основании заявок организаций, которые подаются на иностранную рабочую силу. На данный момент уже удалось договориться с Узбекистаном о создании представительств, которые будут проводить отбор и обучения.
Напомним, что сейчас в Приморье действует запрет на работу мигрантов в сфере общественного транспорта и такси. Миграционная политика ужесточается и на федеральном уровне.