«Есть смысл ехать домой? Завтра опять стоять»: Иркутск встал в десятибалльных пробках вечером 26 ноября

Только автомобилисты «пришли в себя» после рекордных 11-балльных утренних заторов, как пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024 вновь удивили. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах на 18:45 оценивается в 10 баллов. Стоят главные улицы в Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах. А водители по традиции спасаются от скуки в комментариях онлайн-карт.
Пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024.
— Днём отдохнули на работе от пробок, а теперь начался второй эпизод.
— Есть смысл домой ехать? Завтра опять стоять….
— Чувствую к новому году доеду до Синюшки.
— Считаю что пора вводить 100-бальную систему пробок, долой 10-балльную систему, — шутят водители.
Пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024 остановили движение по Иркутному мосту в обе сторону и улице Трактовой. Там затор растянулся на 4,4 километра. Также стоит Академический мост в сторону Свердловского округа. Пробка на улице 3 июля, а дальше на Ленина растянулась почти на три километра. Стоит бульвар Гагарина, улицы Карла Маркса, Марата, Степана Разина, Карла Либкнехта, Лызина, Култукская, Рабочая.