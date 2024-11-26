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«Есть смысл ехать домой? Завтра опять стоять»: Иркутск встал в десятибалльных пробках вечером 26 ноября

Десятибалльные пробки вновь остановили движение в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Только автомобилисты «пришли в себя» после рекордных 11-балльных утренних заторов, как пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024 вновь удивили. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах на 18:45 оценивается в 10 баллов. Стоят главные улицы в Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах. А водители по традиции спасаются от скуки в комментариях онлайн-карт.

Пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024.

— Днём отдохнули на работе от пробок, а теперь начался второй эпизод.

— Есть смысл домой ехать? Завтра опять стоять….

— Чувствую к новому году доеду до Синюшки.

— Считаю что пора вводить 100-бальную систему пробок, долой 10-балльную систему, — шутят водители.

Пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024 остановили движение по Иркутному мосту в обе сторону и улице Трактовой. Там затор растянулся на 4,4 километра. Также стоит Академический мост в сторону Свердловского округа. Пробка на улице 3 июля, а дальше на Ленина растянулась почти на три километра. Стоит бульвар Гагарина, улицы Карла Маркса, Марата, Степана Разина, Карла Либкнехта, Лызина, Култукская, Рабочая.