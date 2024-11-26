«Есть смысл ехать домой? Завтра опять стоять»: Иркутск встал в десятибалльных пробках вечером 26 ноября

Только автомобилисты «пришли в себя» после рекордных 11-балльных утренних заторов, как пробки в Иркутске вечером 26 ноября 2024 вновь удивили. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах на 18:45 оценивается в 10 баллов. Стоят главные улицы в Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах. А водители по традиции спасаются от скуки в комментариях онлайн-карт.