Обнаружен источник найденных в 2022 году периодических радиосигналов

«Обнаруженная нами звездная система находится на большом расстоянии от плоскости галактики, из-за чего рядом с ней находится малое число звезд. Благодаря этому мы уверены в том, что именно эта система вырабатывает эти периодические радиоволны. При этом красный карлик сам по себе не способен порождать подобные вспышки излучения, из-за чего мы считаем, что рядом с ним находится компактный объект, которым, скорее всего, является белый карлик», — пояснила доцент Университета Кэртина Наташа Харли-Уолкер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.