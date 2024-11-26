Объем экспорта вырос в Иркутской области в этом году

По данным Ильи Сумарокова, министра сельского хозяйства Приангарья, больше всего сельхозпродукции отправляется в Китай. Кроме того, охотно покупают наши товары в Монголии и Южной Корее. Так, в прошлом году в Китай отправилось более 92 тонн различной сельхозпродукции: зерновых, молочных продуктов, кондитерских изделий, местных дикоросов и другого.