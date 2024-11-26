Объем экспорта вырос в Иркутской области в этом году

В Иркутской области прошло заседание экспортного совета. Обсуждалось развитие внешнеторговых связей Приангарья. Как сообщил глава региона Игорь Кобзев, объем экспорта за 8 месяцев этого года вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— В 2025 году в регионе продолжат работу на экспорт около 600 предприятий региона, более 500 из них — представители малого и среднего бизнеса, — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор заострил внимание на трудностях, которые испытывают местные предприятия-экспортеры. Это вопросы логистики, оформления необходимых документов, проведения банковских операций. По каждому из этих направлений необходимо провести детальную работу, считает Игорь Кобзев.
По данным регионального минсельхоза, за последние несколько лет объем экспорта местной сельхозпродукции значительно увеличился: в 2023 году за границу отправили на 82% больше товаров, чем в 2022-м. Этому способствует реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
По данным Ильи Сумарокова, министра сельского хозяйства Приангарья, больше всего сельхозпродукции отправляется в Китай. Кроме того, охотно покупают наши товары в Монголии и Южной Корее. Так, в прошлом году в Китай отправилось более 92 тонн различной сельхозпродукции: зерновых, молочных продуктов, кондитерских изделий, местных дикоросов и другого.