«Вашингтон» без Овечкина, но с белорусом Протасом выиграл у «Флориды» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает белорусский хоккеист Алексей Протас, выиграл в гостях у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.
«Вашингтон» играл без своего лидера — россиянин Александр Овечкин травмирован.
Белорусский нападающий столичного клуба Алексей Протас очков в этом матче не набрал. Он провел на льду 15.59 минут, нанес два броска, сделал перехват и заработал показатель полезности «-1».
«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции.
Ранее мы писали, что белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ.
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