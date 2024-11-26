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«Вашингтон» без Овечкина, но с белорусом Протасом выиграл у «Флориды» в НХЛ

«Вашингтон» без Овечкина, но с Протасом в составе выиграл у «Флориды» в НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает белорусский хоккеист Алексей Протас, выиграл в гостях у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

«Вашингтон» играл без своего лидера — россиянин Александр Овечкин травмирован.

Белорусский нападающий столичного клуба Алексей Протас очков в этом матче не набрал. Он провел на льду 15.59 минут, нанес два броска, сделал перехват и заработал показатель полезности «-1».

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции.

Ранее мы писали, что белорусский вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов одержал первую победу в НХЛ.

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