Омичам покажут новогоднее представление на льду от Дмитрия Лапшина

«Добро пожаловать в мир волшебства и льда! Вас ждёт незабываемое шоу, где оживают ледяные персонажи под звуки живого оркестра. Это сочетание льда, музыки, балета и таланта создаст неповторимую атмосферу для всей семьи. Приготовьтесь к волшебству на льду, где каждое движение будет наполнено эмоциями и красотой. Погрузитесь в мир сказки, где Щелкунчик оживает под магией льда, музыки и балета!» — отметил режиссёр-постановщик Дмитрий Лапшин.