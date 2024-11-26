Омичам покажут новогоднее представление на льду от Дмитрия Лапшина

Омичи смогут увидеть уникальное предновогоднее шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» (6+). Это шоу, созданное режиссёром Дмитрием Лапшиным, станет настоящим праздником для всех любителей фигурного катания и классической музыки.
Главные роли в постановке исполнят лучшие фигуристы России, а музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр, который исполнит шедевры Петра Чайковского. Напомним, что как раз в эти дни в Омске будут проходить Чемпионат России по фигурному катанию.
«Добро пожаловать в мир волшебства и льда! Вас ждёт незабываемое шоу, где оживают ледяные персонажи под звуки живого оркестра. Это сочетание льда, музыки, балета и таланта создаст неповторимую атмосферу для всей семьи. Приготовьтесь к волшебству на льду, где каждое движение будет наполнено эмоциями и красотой. Погрузитесь в мир сказки, где Щелкунчик оживает под магией льда, музыки и балета!» — отметил режиссёр-постановщик Дмитрий Лапшин.
Представление «Щелкунчик» состоится 23 декабря.