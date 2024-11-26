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«Маяк русского мира» появится в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе установят стелу «Маяк русского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова.

Источник: РИА "Новости"

«Стела “Маяка русского мира” — макет “Потемкинского маяка” — будет установлена в “Русском музее” на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе», — рассказал Комов.

По его словам, в планах разместить подобные маяки в городах новых регионов России. Первая стела уже появилась в молодежном образовательном центре «Маяк» в Бердянске Запорожской области.

Один из авторов проекта «Маяки русского мира» Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.

«Свет “Маяка русского мира” олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России», — сказал он.

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