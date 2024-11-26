«Маяк русского мира» появится в Севастополе

«Стела “Маяка русского мира” — макет “Потемкинского маяка” — будет установлена в “Русском музее” на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе», — рассказал Комов.
По его словам, в планах разместить подобные маяки в городах новых регионов России. Первая стела уже появилась в молодежном образовательном центре «Маяк» в Бердянске Запорожской области.
Один из авторов проекта «Маяки русского мира» Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.
«Свет “Маяка русского мира” олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России», — сказал он.