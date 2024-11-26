Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»

«Конечно, покупка сим-карты сразу с тарифом — привычнее, но мы сознательно начали с продаж сим-карт с саморегистрацией, чтобы помогать нашим клиентам разбираться и выбирать наиболее подходящий им тариф под их актуальные задачи», — рассказывает Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.ON».