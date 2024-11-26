Почему тема выплат детям настолько болезненна для мужчин?

Если же так случается, что по безрассудству женщины разваливается полная семья и с детьми остается обескураженный отец, то ему тут же присваивается звание героя. Даже если тяготы родительства мужчина разделяет с многочисленными родственниками женского пола или вовсе ищет поддержки у широкой общественности через воззвания в соцсетях и объявления о готовности принять помощь в районных газетах. Героев таких я как педагог и в прошлом классный руководитель наблюдала и лично. Очень тягостные впечатления. Да, их очень жалко. Но бремя одинокого родительства большинству из них явно не по плечу. Да, они оказались совестливее и порядочнее своих непутевых подруг. Но от внимательного взгляда не ускользает и то, что самим одиноким отцам эта их совестливость как кость в горле, иные как будто жалеют, что не сбежали из семьи первыми. Один так и признавался: была бы, дескать, нормальная мать, он был бы счастлив работать не дергаясь, платить алименты хоть в ползарплаты, общаться с ребенком по выходным и горя не знать.