В Роспотребнадзоре рассказали, чем болеют омичи

В омском Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости местных жителей. В период с 18 по 24 ноября она была обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
«В пейзаже циркулирующих вирусов 53,3% составили риновирусы, 6,7% — бокавирусы и 40,0% — COVID-19», — рассказали в ведомстве.
По данным специалистов, по состоянию на 25 ноября в регионе привито более 920 тысяч человек, в числе которых 280 тысяч детей. Это составляет 84,5% от плана.
В Роспотребнадзоре напомнили, что основными мерами профилактики острых респираторных заболеваний являются ношение масок, мытьё рук, использование антисептиков и ограничение посещения мест массового скопления людей.