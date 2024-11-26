Синоптики прогнозируют небольшие снегопады на Урале только в начале декабря

Так, в Челябинской области ночью 27—29 ноября в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 12−18 градусов. Днем в среду от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 7, в горах — до плюс 6; в четверг столбики термометров будут колебаться в диапазоне от нуля до минус 5, на севере — от минус 2 до плюс 3; в пятницу — от нуля до минус 5. Ветер будет неустойчивый и слабый — 1−6 м/с.