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Синоптики прогнозируют небольшие снегопады на Урале только в начале декабря

Синоптики прогнозируют небольшие снегопады на Урале только в начале декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 88% 754 мм рт. ст. +13°

До конца ноября ожидается преобладание малооблачной погоды, без осадков и при слабом ветре. Это будет способствовать образованию смога и ночному выхолаживанию.

Так, в Челябинской области ночью 27—29 ноября в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус 12−18 градусов. Днем в среду от минус 2 до плюс 3, в низинах — до минус 7, в горах — до плюс 6; в четверг столбики термометров будут колебаться в диапазоне от нуля до минус 5, на севере — от минус 2 до плюс 3; в пятницу — от нуля до минус 5. Ветер будет неустойчивый и слабый — 1−6 м/с.

«К началу декабря антициклон потеснится, отступит с Урала вглубь Казахстана и далее на восток. Соответственно, сдвинется к югу высотная полярная циклоническая система — в район Баренцева и Карского морей, что даст возможность активизироваться атмосферным фронтам», — говорят в Уральском УГМС.

В первой пятидневке декабря есть надежда на выпадение снега на Урале, предположительно — небольшого, добавляют специалисты.