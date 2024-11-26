Синоптики прогнозируют небольшие снегопады на Урале только в начале декабря

До конца ноября ожидается преобладание малооблачной погоды, без осадков и при слабом ветре. Это будет способствовать образованию смога и ночному выхолаживанию.
Так, в Челябинской области ночью
«К началу декабря антициклон потеснится, отступит с Урала вглубь Казахстана и далее на восток. Соответственно, сдвинется к югу высотная полярная циклоническая система — в район Баренцева и Карского морей, что даст возможность активизироваться атмосферным фронтам», — говорят в Уральском УГМС.
В первой пятидневке декабря есть надежда на выпадение снега на Урале, предположительно — небольшого, добавляют специалисты.