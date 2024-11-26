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Сергей Добрых покинул пост замминистра труда и соцразвития Омской области

С сайта правительства Омской области исчезло имя Сергея Добрых, который занимал должность первого заместителя министра труда.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Добрых покинул пост заместителя министра труда и соцразвития Омской области. Информация о чиновнике исчезла с официального портала ведомства.

В феврале 2024 года Добрых попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил травму челюсти и рёбер. Он находился на больничном до середины апреля. К сожалению, в этой аварии погиб водитель Добрых.

Также накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. На эту должность ещё на год была переназначена Наталья Шитова.