В Суворовском появился новый мурал, посвященный спортивным достижениям

К слову, еще в 2021 году Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом по итогам всероссийского конкурса ТОП ЖКХ, проводимого сайтом Дом.РФ и Министерством строительства РФ. Новый мурал призван это проиллюстрировать. Все виды спорта — гонки с препятствиями, велоспорт, северная ходьба и футбол, которые развиваются в районе, на мурале представлены. Авторами проекта выступили художники Александр Долондуцкий и Константин Валерко. Им удалось в динамичной манере выполнить яркие, узнаваемые образы взрослых и юных жителей города во время занятий любимыми спортивными дисциплинами.