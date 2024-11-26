В Суворовском появился новый мурал, посвященный спортивным достижениям

В Ростове по ул. Белоусова, 14 появился новый мурал, который посвящен спортивным достижениям Суворовского района. Художники изобразили на нем реальных атлетов города. Одними из героев стали брат и сестра Сергей и Анна Минченок, которые в сентябре представили спортивный клуб «Суворов» на III большом чемпионате Детской лиги гонок с препятствиями. Сергей занял второе место в соревнованиях в своей возрастной категории, а Анна завоевала бронзовую медаль состязаний. Ребята живут в центре Ростова, но тренироваться целенаправленно ездят именно в Суворовский.
К слову, еще в 2021 году Суворовский был признан лучшим в стране районом для занятий спортом по итогам всероссийского конкурса ТОП ЖКХ, проводимого сайтом Дом.РФ и Министерством строительства РФ. Новый мурал призван это проиллюстрировать. Все виды спорта — гонки с препятствиями, велоспорт, северная ходьба и футбол, которые развиваются в районе, на мурале представлены. Авторами проекта выступили художники Александр Долондуцкий и Константин Валерко. Им удалось в динамичной манере выполнить яркие, узнаваемые образы взрослых и юных жителей города во время занятий любимыми спортивными дисциплинами.
— Это был сложный и тяжелый мурал, с большим количеством деталей — рассказывает Александр Долондуцкий. — Но нам с Костей удалось завершить его в достаточно короткие сроки. Поэтому приходите, смотрите, ставьте лайки в соцсетях и занимайтесь спортом.
— Очень красивая картина, — отмечает жительница Суворовского Наталья. — И любоваться ею я могу прямо из своего окна. Правда, в темное время суток ее не видно, возможно, организаторам нужно рассмотреть возможность подсветки, если это позволяет законодательство.
Напомним, это уже второй мурал из четырех, которые запланированы к размещению. Первый был создан на ул. Драгунской, 2/1 в мае текущего года и посвящён воинской славе России. Еще два будут символизировать традиционные российские ценности и любовь к Донскому краю.