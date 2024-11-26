Умер самый старый мужчина в мире

В апреле «Книга рекордов Гиннеса» признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отпраздновал свой 112-й день рождения.
«Самый пожилой мужчина в мире… скончался в возрасте 112 лет», — говорится в статье.
Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в английском городе Саутпорт, пишет Mirror. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков, сообщает газета.
Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года — в том же году, когда затонул «Титаник». Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, писала газета Guardian. Тиннисвуд также был самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны.
Сотрудники дома престарелых в английском Саутпорте описывали мужчину как большого болтуна. По словам самого Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.