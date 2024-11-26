Умер самый старый мужчина в мире

Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года — в том же году, когда затонул «Титаник». Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, писала газета Guardian. Тиннисвуд также был самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны.