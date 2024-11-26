Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер самый старый мужчина в мире

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет, сообщила во вторник газета Mirror со ссылкой на его семью.

Источник: © РИА Новости

В апреле «Книга рекордов Гиннеса» признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отпраздновал свой 112-й день рождения.

«Самый пожилой мужчина в мире… скончался в возрасте 112 лет», — говорится в статье.

Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в английском городе Саутпорт, пишет Mirror. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков, сообщает газета.

Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года — в том же году, когда затонул «Титаник». Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позднее него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, писала газета Guardian. Тиннисвуд также был самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны.

Сотрудники дома престарелых в английском Саутпорте описывали мужчину как большого болтуна. По словам самого Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.