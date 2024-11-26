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Российские ученые создали съедобные пленки для лечения цистита

Новая лекарственная форма позволяет активным веществам быстрее усваиваться. Экстракт клюквы придает им розовый цвет.

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/ Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали препарат в виде съедобной пленки, содержащей моносахарид (D-маннозу) и экстракт клюквы. В отличие от таблеток новая лекарственная форма позволяет активным веществам быстрее усваиваться, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«При цистите очень важно начать лечение при появлении первых симптомов заболевания. В этом случае пероральная пленка является идеальным решением — ее легко взять с собой и принять без использования воды. В ротовой полости непосредственный контакт пленки со слизистой оболочкой позволяет активным веществам быстрее попасть в организм. При этом она сочетает в себе два компонента — экстракт клюквы и D-маннозу. Следовательно, их не нужно принимать по отдельности», — пояснила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Пленки изготавливаются методом отлива на подложку или в форму, после чего сушатся при температуре 40−80 градусов. Экстракт клюквы придает им розовый цвет.

«Авторы исследования оценили антибактериальную активность препарата в новой форме. Результаты подтвердили эффективность разработанного подхода и его потенциал для профилактики и лечения воспалительных заболеваний мочеполового тракта», — также уточнили ТАСС в вузе.