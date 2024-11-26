Кортни Лав рассказала, с кем из музыкантов мечтает поработать

В интервью The Standard Кортни уточнила, что обращалась с просьбой о фите и к певице PJ Harvey, но та ей не ответила. Лав посчитала такое поведение очень грубым, о чем и написала коллеге. При этом исполнительница отметила, что первые пять студийников Полли Джин «великолепны».