Новые школы, детсады и спортобъекты: Замглавы администрации Ростова рассказала о значимых достижениях 2024 года

В этом году донская столица отметила свое 275-летие со дня основания. По словам заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елены Кожуховой, город отметил свой юбилей реальными и очень важными делами. Елена Николаевна рассказала о главных достижениях в этом году.
С КОМФОРТОМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ.
— К 275-летнему юбилею города мы ставили задачу по строительству социальных объектов. В итоге в Ростове-на-Дону открыты три новых школы: это второй корпус школы № 115, а также № 72 и № 85. В сумме они рассчитаны на 3715 мест, — сообщила Елена Николаевна.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Так, общая площадь второго корпуса 115-й школы составила 25 тысяч квадратных метров. В одну смену здесь могут учиться 1100 тысячи детей. Такая же вместимость — у школы № 72. А 82-я школа принимает до полутора тысяч учеников в смену.
У разных школ — свои профили. № 115 — с инженерным уклоном. Школьники в инженерных классах смогут пройти обучение по технологическому профилю. Здесь даже создан музей энергетики юга. А в 72-й школе можно получить гуманитарное и лингвистическое образование. Ребята смогут принять участие в медиалингвистическом проекте Южного федерального университета и в будущем связать свою трудовую деятельность с медиасферой.
— Кроме того, после капремонта возобновила работу школа № 1. Еще к концу текущего года строители должны сдать школу, которую возводят в микрорайоне Темерник. На завершающей стадии и объекты в Суворовском и Левобережном микрорайонах. Ведем ремонт еще двух школ — № 92 в Советском районе и № 101 в Ворошиловском.
Также в этом году в донской столице был открыт центр по работе с одаренными детьми на улице Красных Зорь в здании, признанном объектом культурного наследия, после проведенного капремонта. На базе центра более 700 учеников старших классов могут получить углубленные знания по естественным, математическим, гуманитарным и социально-экономическим профилям.
Более 92 тысяч детей в возрасте от пяти до 17 лет посещают 36 учреждений дополнительного образования города. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
С ЗАБОТОЙ О ДОШКОЛЯТАХ И ЛЮБИТЕЛЯХ СПОРТА.
Помимо этого, обращает внимание замглавы администрации города по соцвопросам, в Ростове стало больше дошкольных учреждений.
— Начал работу третий корпус детского сада № 37 на 320 мест в Суворовском, а также появился новый садик № 23 на 200 дошколят в микрорайоне Левобережном.
Важна не только учеба, но всестороннее развитие подрастающих ростовчан. Именно по этому в Суворовском начала работу муниципальная спортивная школа. Для этого инвестор построил здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. На сегодня его посещают порядка 200 школьников, но в следующем году здесь ждут еще больше воспитанников.
2024-Й — В ЦИФРАХ.
Всего же, отмечает Елена Кожухова, за последние пять лет в Ростове-на-Дону было построено и реконструировано девять школ, 12 — отремонтированы, также установлены три модульных здания. Возведены 17 детских садов и модулей. Капитально отремонтированы десять библиотек, также строители обновили 52 спортивных объекта — площадки и стадионы.
Все, о чем мы сегодня говорили с заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Еленой Кожуховой, — лишь часть того, что делается в нашем городе для подрастающего поколения. В следующем разговоре обсудим, как старшеклассникам помогают определиться с профессией в школе и какую поддержку получают педагоги в донской столице.