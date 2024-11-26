Новые школы, детсады и спортобъекты: Замглавы администрации Ростова рассказала о значимых достижениях 2024 года

Важна не только учеба, но всестороннее развитие подрастающих ростовчан. Именно по этому в Суворовском начала работу муниципальная спортивная школа. Для этого инвестор построил здесь физкультурно-оздоровительный комплекс. На сегодня его посещают порядка 200 школьников, но в следующем году здесь ждут еще больше воспитанников.