В Омске почтили память воинов, отдавших свои жизни на Северном Кавказе

26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на Северном Кавказе. Именно 26 ноября 30 лет назад рядовой Виталий Кандауров стал первым омичом, погибшим в Чеченской Республике. За свой подвиг он был посмертно награждён орденом Мужества. Всего в списке погибших на Северном Кавказе более 190 омичей.
Фото: Станислав Синявский.
Сегодня почтить память воинов пришли ветераны боевых действий, матери погибших солдат, юнармейцы, курсанты Омского речного училища и кадеты. Они посетили поминальную службу в Свято-Никольском казачьем соборе, а затем возложили цветы и гирлянды к памятнику воинам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, и мемориалу «Воинам-омичам, погибшим в локальных войнах и конфликтах».
Добавим, что за время обеих чеченских кампаний более 14 тысяч омичей приняли участие в боевых действиях. Четверо из них были удостоены звания Героя России за мужество. Завершилась патриотическая акция концертом. Самым трогательным моментом стало вручение цветов матерям погибших на Северном Кавказе солдат.