В Омске почтили память воинов, отдавших свои жизни на Северном Кавказе

26 ноября отмечается День памяти воинов, погибших на Северном Кавказе. Именно 26 ноября 30 лет назад рядовой Виталий Кандауров стал первым омичом, погибшим в Чеченской Республике. За свой подвиг он был посмертно награждён орденом Мужества. Всего в списке погибших на Северном Кавказе более 190 омичей.