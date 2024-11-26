СВР РФ раскрыла планы ЦРУ и MI-6 по дестабилизации в Беларуси с учетом выборов

Глава СВР сказал, что ЦРУ и MI-6 планируют для этих целей использовать признанный в Беларуси экстремистским формированием и террористической организацией «Полк имени Калиновского». Нарышкин отметил, что Запад нацелен на дестабилизацию обстановки в Беларуси с учетом предстоящих президентских выборов в январе 2025 года.