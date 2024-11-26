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СВР РФ раскрыла планы ЦРУ и MI-6 по дестабилизации в Беларуси с учетом выборов

Глава СВР Нарышкин назвал планы Запада дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах центрального разведывательного управления американского ЦРУ и британской разведывательной службы MI-6 дестабилизировать ситуацию в Беларуси, пишет ТАСС.

Глава СВР сказал, что ЦРУ и MI-6 планируют для этих целей использовать признанный в Беларуси экстремистским формированием и террористической организацией «Полк имени Калиновского». Нарышкин отметил, что Запад нацелен на дестабилизацию обстановки в Беларуси с учетом предстоящих президентских выборов в январе 2025 года.

Также директор Службы внешней разведки России заявил, что на данный момент экстремистский «Полк имени Калиновского» участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, наряду с другими националистическими и признанными в России террористическим организациями.

Недавно КГБ сообщал, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь.

Ранее в Кремле заявляли, что Беларусь и Россия находятся в постоянном контакте по теме угроз Запада.

Между тем «Первый информационный» расскажет про $4 млн в конвертах и другие махинации основателя белорусского медцентра «Новое зрение», приговоренного к 12 годам.