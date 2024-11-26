В Нижегородской области началась заготовка шишек

«Сбор семян — одно из ключевых направлений лесной отрасли. Качественный посевной материал играет важную роль в сохранении и восстановлении лесов нашего региона. Заготовку сосновых шишек проводят с ноября по март — до того момента, когда они начнут раскрываться. В этом году мы рассчитываем собрать 25 тонн шишек, включая три тонны с лесосеменных плантаций», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Стоит отметить, что техника заготовки шишек — это трудоемкий и затратный процесс, поскольку сбор лесосеменного сырья осуществляется вручную. Шишки собирают непосредственно с веток деревьев — они должны быть крупными, ровными, без дефектов и смолистости. Затем собранные шишки отправляют в шишкосушилку. Таким образом, формируется запас на случай неурожайных лет, а также получают сеянцы, которые будут высажены на месте вырубленных и погибших лесных насаждений в ходе лесовосстановительных мероприятий.
«После обработки шишек планируется получить примерно 250 килограммов сосновых семян, из которых 30 килограммов — с улучшенными наследственными свойствами. Все семена будут высеяны в питомнике для обеспечения лесопользователей Нижегородской области посадочным материалом. Семена с улучшенными наследственными свойствами способствуют улучшению качества создаваемых лесных массивов и увеличению биоразнообразия в регионе», — добавил Роман Воробьев.
Вся обработка семенного материала выполняется на базе Семеновского спецсемлесхоза с использованием мобильной современной шишкосушильной техники, что обеспечивает полную автоматизацию процесса сушки и максимальный выход семян из шишек.
«К процессу сбора шишек активно подключаются школьные и дошкольные лесничества, работники государственных учреждений, арендаторы лесных участков, а также местные жители. Любой желающий может внести свой вклад в восстановление лесов, обратившись в ближайшее лесничество, и принять участие в этой важной работе даже зимой», — добавили в Минлесхозе Нижегородской области.
Важно отметить, что на случай неурожайных лет сформирован запас семян лесных растений в объеме более трех тонн, что полностью покрывает потребность региона в семенном материале.