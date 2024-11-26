В Нижегородской области началась заготовка шишек

Стоит отметить, что техника заготовки шишек — это трудоемкий и затратный процесс, поскольку сбор лесосеменного сырья осуществляется вручную. Шишки собирают непосредственно с веток деревьев — они должны быть крупными, ровными, без дефектов и смолистости. Затем собранные шишки отправляют в шишкосушилку. Таким образом, формируется запас на случай неурожайных лет, а также получают сеянцы, которые будут высажены на месте вырубленных и погибших лесных насаждений в ходе лесовосстановительных мероприятий.