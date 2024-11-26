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Более 570 жителей Башкирии заразились коронавирусом

В Башкирии заболеваемость ковидом на спад пока не идет.

Источник: Комсомольская правда

Озвучена статистика заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Согласно данным федерального оперштаба, с 18 по 24 ноября в республике было диагностировано 578 случаев заражения ковидом.

Показатель выздоровления за неделю вырос на 440 человек: все они сняты с медицинского учета. На больничной койке из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в то же время оказался 61 пациент.

Новых летальных исходов за указанный период в Башкирии отмечено не было.

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