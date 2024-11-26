Более 570 жителей Башкирии заразились коронавирусом

Озвучена статистика заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Согласно данным федерального оперштаба, с 18 по 24 ноября в республике было диагностировано 578 случаев заражения ковидом.
Показатель выздоровления за неделю вырос на 440 человек: все они сняты с медицинского учета. На больничной койке из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в то же время оказался 61 пациент.
Новых летальных исходов за указанный период в Башкирии отмечено не было.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.