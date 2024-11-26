«В тот вечер его привела судьба»: парень спас девушку от агрессивной собаки в Улан-Удэ — теперь молодые люди встречаются

— Мы немного разные по характеру: он серьезный, а я люблю посмеяться и пошутить. Но оказалось, у нас есть нечто общее — мы оба любим путешествовать. Из-за работы мы не можем далеко выезжать (я — медсестра, он — полицейский). Поэтому придумали альтернативу. Решили изучить все достопримечательности Бурятии. В отпуске берем палатку и едем в путешествовать по родному краю, когда изучим его поедем уже по всей России. Вот так собака помогла нам найти друг друга. Но допоздна я больше не гуляю — зачем второй раз искушать судьбу? — смеется Анастасия.