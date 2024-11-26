«В тот вечер его привела судьба»: парень спас девушку от агрессивной собаки в Улан-Удэ — теперь молодые люди встречаются

В один из вечеров 22-летняя Анастасия Иванова из Улан-Удэ возвращалась из спортзала. Вышла на своей остановке, купила продукты и направилась домой. У крыльца магазина лежали три собаки, выпрашивали у прохожих еду.
— У нас в районе много собак, но в основном они мирные. Никого не трогают. Прохожие их подкармливают хлебом и пирожками из ближайшего ларька. Бывает, что они вот так за кем-то пойдут, если из пакета вкусно пахнет, но обычно потом возвращаются на место.
В пакете у девушки в этот момент было только что купленное мясо на ужин. Возможно, именно его запах повлек за собой четвероногого. Анастасия же слушала музыку в наушниках и не замечала увязавшуюся за ней собаку. Увидела только тогда, когда та попыталась вырвать пакет из рук.
— Я резко обернулась и дернула пакет. Собака зарычала. Я сильно испугалась. Хотела оторваться от нее и прибавила шагу, но она побежала за мной.
Девушка замерла и стала думать, чем отбиваться в случае нападения. Голодный пес уже стал рычать и подбираться ближе.
— Я попятилась. Было поздно, на улице — никого, но я надеялась, что если закричу, то в ближайшем доме меня услышат и спасут.
Девушка всегда боялась собак из личного архива.
В свете уличных фонарей девушка разглядела на земле палку и схватила ее. В этот момент собака бросилась на нее и вцепилась в куртку.
— Она рвала рукав и тянула меня, стараясь повалить, я в панике отбивалась. И тут вдруг услышала, что сигналит автомобиль.
Из проезжающей мимо машины выскочил парень. Он что-то кричал и размахивал руками, прогоняя собаку.
— Она разжала клыки, но не уходила, пыталась снова наброситься. Молодой человек довел меня до машины, напоил горячим чаем из термоса и отвез домой. Я сидела и плакала.
Доставив Анастасию домой, незнакомец уехал. Испуганная девушка даже не успела сказать ему спасибо. Когда пришла в себя, захотела отблагодарить спасителя и бросила клич в социальные сети.
— Я опубликовала пост, в котором описала этот случай. Но, полистав ленту, я наткнулась на другой пост. Прочитала и обомлела! Парень по имени Анатолий рассказывал, как спас девушку от собаки и она (то есть я), оставила у него в машине перчатки. Так мы и познакомились. Сначала сходили в кино и выпили кофе, потом стали видеться чаще, а сейчас уже встречаемся.
Анатолию Сафонову 24 года и он работает в правоохранительных органах. В тот вечер к дому Анастасии его привела не иначе как судьба: коллега забыл на работе телефон и парень ехал вернуть его, когда увидел, как девушку за куртку схватила собака.
Анастасия и Анатолий хотят проехать всю Россию Из личного архива.
— Мы немного разные по характеру: он серьезный, а я люблю посмеяться и пошутить. Но оказалось, у нас есть нечто общее — мы оба любим путешествовать. Из-за работы мы не можем далеко выезжать (я — медсестра, он — полицейский). Поэтому придумали альтернативу. Решили изучить все достопримечательности Бурятии. В отпуске берем палатку и едем в путешествовать по родному краю, когда изучим его поедем уже по всей России. Вот так собака помогла нам найти друг друга. Но допоздна я больше не гуляю — зачем второй раз искушать судьбу? — смеется Анастасия.