В Туапсе 28 ноября прозвучат сирены

В этот четверг сработают электрические сирены и включится голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.



Напомним, что в Краснодаре перенесли проверку сирен системы оповещения с 27 ноября на 2 декабря. Тестирование системы будет проведено с целью проверки работы нового оборудования, установленного для обеспечения безопасности и оперативного оповещения населения в случае аварий или чрезвычайных ситуаций.