В Туапсе 28 ноября прозвучат сирены

«28 ноября 2024 года в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО “РН-Туапсинский НПЗ”, — говорится в сообщении мэрии.
В этот четверг сработают электрические сирены и включится голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.
Напомним, что в Краснодаре перенесли проверку сирен системы оповещения с 27 ноября на 2 декабря. Тестирование системы будет проведено с целью проверки работы нового оборудования, установленного для обеспечения безопасности и оперативного оповещения населения в случае аварий или чрезвычайных ситуаций.