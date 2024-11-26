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В Туапсе 28 ноября прозвучат сирены

В Туапсе на этой неделе прозвучат сирены. Информация об этом опубликована на сайте администрации курорта.

«28 ноября 2024 года в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО “РН-Туапсинский НПЗ”, — говорится в сообщении мэрии.

В этот четверг сработают электрические сирены и включится голосовое оповещение по громкой связи о проводимой проверке.

Напомним, что в Краснодаре перенесли проверку сирен системы оповещения с 27 ноября на 2 декабря. Тестирование системы будет проведено с целью проверки работы нового оборудования, установленного для обеспечения безопасности и оперативного оповещения населения в случае аварий или чрезвычайных ситуаций.