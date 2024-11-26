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16-летнего парня, пострадавшего при взрыве в Нововоронеже, перевели из реанимации в обычную палату

Подросток, раненный во время взрыва в его квартире в Нововоронеже, пошел на поправку.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшего во время взрыва газа в Нововоронеже 16-летнего парня перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас состояние подростка стабильное. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, в начале третьего ночи 6 ноября взрыв газа произошел в квартире дома № 22а по улице Набережной. В момент ЧП там были 48-летняя женщина и ее 16-летний сын. Хозяйка квартира погибла. Ее сын получил тяжелые травмы и попал в реанимацию областной детской больницы. Пострадали во время ЧП также две соседки. Но их травмы не представляли опасности для жизни. Жильцов подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали. После обследования дома его начали приводить в порядок.

здоровье