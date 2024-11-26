Оригинальные идеи новогоднего декора для квартиры и дома своими руками

Источник: Газета.Ру

Подготовка к Новому году наполнена предвкушением чуда. Именно в процессе украшения дома рождается новогоднее настроение. Чем гармоничнее оформлено пространство, тем выше градус приятных эмоций. Как оригинально украсить квартиру, какие идеи актуальны в этом сезоне, что лучше всего подойдет вашему интерьеру — в материале «Газеты.Ru».













Идея 1. Новый год в экостиле.





Наступающий год пройдет под знаком Зеленой деревянной змеи, именно поэтому в новогоднем декоре стоит отдать предпочтение природным и близким к ним оттенкам, рассказала «Газете.Ru» дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Кстати, этот вариант, по ее словам, отлично сочетается с общим трендом на природные оттенки в современных интерьерах.





Сделать акцент на применении природной палитры и фактур во время украшения квартиры к Новому году советует и коллекционер, архитектор, дизайнер и создатель проекта gallerique.ru Евгения Ходакова.





«В 2025 году актуальны глубокие, сложные цветовые сочетания и натуральные материалы. В тренде — теплые землистые оттенки, охра, древесный коричневый, травяной зеленый. Вместо стандартных ярких акцентов выбирайте что-то более тонкое, например, нюансы между зеленью и золотом», — рассказала «Газете.Ru» Ходакова.





Сделайте ставку в новогоднем декоре на различные оттенки зеленого: от глубокого хвойного до нежно-малахитового. По словам арт-директора мебельного бренда «Дятьково Design» Натальи Веденовой, такой подход поможет создать глубину и многогранность композиции.













Что касается аксессуаров, Ходакова рекомендует сделать акцент на многослойность и внимание к текстурам. Могут быть и неоновые акценты в виде цветочных композиций или отдельных деталей.





«Я всегда советую ориентироваться на натуральные материалы — дерево, лен, ротанг, шерсть, бархат. Они создают уют и вписываются в тренд экологичности. Особенно атмосферны грубые фактуры: шероховатое дерево, необработанный камень, матовое стекло», — подчеркнула дизайнер.













Советы и лайфхаки.





* В центре стола отлично смотрится композиция из еловых веток в вазе необычной фактуры, например, из селенита или другого природного камня. Дверь дизайнер Ходакова советует украсить венком или другой композицией из еловых веток, шишек и лент.



* Украшая квартиру к Новому году, обратите внимание на многослойность. Разноуровневые подсвечники, подставочные салфетки и текстиль разных фактур — все это делает декор сложным и интересным. Ходакова отмечает, что не обязательно покупать предметы для украшения, можно использовать подручные материалы. Например, из сушеных апельсинов легко сделать гирлянду, а на стол выставить бабушкины сервизы.



* Обязательно добавьте праздничные ароматы — корицу, цитрусовые, хвойные ветки. Ведь новогодние праздники и декор — это не только украшение, но и атмосфера.



* Подходите к декорированию нестандартно. Дизайнер советует разместить гирлянды на книжных полках, оконных рамах или даже на обеденном столе.



* Если времени совсем мало, то можно использовать готовую еду и красиво оформить ее подачу. Поставьте на стол блюда с фруктами, добавьте свечи в подсвечники, декорируйте пространство текстилем. Праздничный стол не обязательно должен быть идеальным — он должен быть вашим, с душой.

Идея 2. Винтажный Новый год.





Самые теплые воспоминания создают детали, которые близки сердцу. Чтобы украсить квартиру к Новому году в винтажном стиле, Ходакова советует выбирать предметы, которые пробуждают воспоминания: старинный хрусталь, семейные реликвии, элементы декора с историей.





Вместо ярких гирлянд и однотипных шаров выберите декор, который добавит истории и смысла. Украсьте елку фигурками животных, веточками, сушеными цветами. Ходакова рекомендует включить в декор и необычные текстильные детали — бархатные ленты или украшения ручной работы.





«Винтаж снова в тренде, и старинные елочные игрушки привлекут внимание своей необычностью и аутентичностью», — подчеркнула дизайнер.





Региональный визуальный мерчендайзер Madame Coco Евгений Павликов напоминает, что елка остается центральным элементом праздника. В этом сезоне популярны ретро-аксессуары. Он рекомендует отдать предпочтение украшениям, сделанным своими руками, советским игрушкам, гирляндам из сушеных апельсинов, лампочкам с мягким рассеянным светом, шишкам и лентам. Все это создаст атмосферу уютной сказки из детства.













Украшая дом к Новому году, арт-директор Веденова рекомендует обратить внимание на войлочные и шерстяные елочные игрушки. Это еще один способ добавить уюта в оформление. Кстати, такие игрушки можно смастерить вместе с детьми.





Дизайнер интерьера, методолог онлайн-школы «Лига дизайна» Дарья Макарова советует брать для декора состаренное золото или его оттенки ближе к бронзе. Например, на новогоднем столе будут эффектно смотреться подсвечники под старое золото.













Советы и лайфхаки.





* Откажитесь от пластиковых имитаций в пользу металлической классики: колокольчиков, подсвечников, фигурок и инсталляций.



* Винтажные украшения с потертостями и облупленной эмалью придадут изысканный шарм.



* При украшении новогоднего стола Веденова советует выбирать хлопковые или льняные скатерти в изумрудном, темно-зеленом или черном цвете. Для дополнительного акцента постелите дорожку с вышивкой золотыми нитями.



* Отдайте предпочтение элегантной посуде из фарфора или стекла с благородными текстурами и лаконичным дизайном. Узоры в виде стилизованных змей или растительные мотивы в зеленых и золотых оттенках отлично дополнят композицию.



* Расставьте в прозрачных вазах из стекла букеты из еловых веток. Веденова рекомендует добавить туда веточки эвкалипта или лаванды, гипсофилы или пампасную траву.

Идея 3. Минимализм и элегантность.





Наступающий 2025 год диктует тренд на минимализм, отмечает мерчендайзер Павликов. Он не рекомендует перегружать интерьер декором.





«Гармония создается за счет качественных и тщательно подобранных деталей. Однотонные ткани, органические материалы и несколько акцентных украшений сделают ваше пространство аккуратным и уютным», — подчеркивает эксперт.





Дизайнер Кузнецова рекомендует использовать минимализм в праздничном украшении как елки, так и всего интерьера.





«Долой перегруженность мишурой, “дождиком” и светящимися гирляндами! Отдайте предпочтение точечным, акцентным украшениям. Пусть ваша елка будет похожа на произведение искусства, а не на пеструю “солянку” с новогодней распродажи. Очень изысканно смотрится лесная красавица, наряженная в монохром: чтобы достичь такого эффекта, используйте игрушки одного цвета, но разных оттенков и фактур», — сказала она.





Эксперты подчеркивают: минимализм издавна шел рука об руку с элегантностью.





















Советы и лайфхаки.





* Новый год — очень яркий праздник сам по себе, поэтому создавать цветовой хаос в декоре квартиры, елки и новогоднего стола не стоит, считает дизайнер интерьера Макарова. Если вы украшаете ель к Новому году в духе минимализма, выбирайте гирлянду одного тона.



* Избегайте ярких цветов в нескольких сочетаниях. Лучше выбрать один цвет как акцент, не более.



* Свечи, салфетки из натуральных тканей, интересные фужеры для шампанского — важные акценты в новогодней атмосфере, подчеркивает Макарова.



* Если боитесь ошибиться с новогодним декором, начинайте готовиться заранее. Найдите пару картинок с точным описанием оформления стола, который вам нравится, сохраните и отправляйтесь на поиски нужной посуды и деталей декора.



* Чтобы сэкономить, берите салфетки и декор базового дизайна. Так они смогут послужить вам и в будущем. Такой же принцип Макарова советует соблюдать при выборе новогоднего гардероба. Одно платье можно надеть только раз, а другое — носить несколько лет.



* Если времени на то, чтобы украсить квартиру к Новому году, совсем нет, подойдут базовые элементы декора и живые еловые ветки.



* Очень элегантной и нежной получится елка, украшенная в духе минимализма. Для этого используйте гирлянды формата «капля росы» белого либо золотого цвета.



* Аккуратно намотайте гирлянды на веточки. Тут важно проявить упорство и окутать лампочками всю красавицу целиком. Дополнительных игрушек не требуется — ель и так будет очень эффектной.

Идея 4. Алые елки в духе Мелании Трамп.





Бывшая первая леди США, которая скоро вновь войдет в Белый дом, прославилась своими экстравагантными елками. Пожалуй, самым запоминающимся новогодним декором стало украшение Белого дома к Новому году в красных тонах. Конусообразные елки окрасились в алый благодаря ягодам клюквы, плотно вплетенным в их ветви.





Накануне еще одного Нового года Мелания добилась ярких акцентов на елях благодаря крупным красным шарам и алым бантам на ветвях. Алые елки жены Трампа завирусились и стали трендом. Такие яркие акценты не теряют актуальности и сегодня.





По мнению дизайнеров, экспрессивно красные акценты в оформлении новогоднего интерьера придутся по вкусу символу года, ведь субтропики, где обитает Зеленая змея, славятся яркими цветами и растениями.





Поэкспериментируйте с алыми оттенками в оформлении елки и пространства квартиры. Можно использовать не просто красный, а более темный винный цвет — он в тренде и позволяет эффектно обыграть классический стиль.













Советы и лайфхаки.





* В новогоднем декоре елки можно использовать не только красные шары, но и гроздья рябины, банты, мишуру. С красным хорошо сочетаются золотой и коричневый оттенки.



* Эффектно в пушистых зеленых лапах дерева будут смотреться искусственные гроздья различных ягод, красные фетровые башмачки, конфеты в алой фольге.





Идея 5. Новогодний декор в стиле «Гарри Поттера».





Новый год — время чудес, так что если вы или ваши дети — поклонники волшебного мира Гарри Поттера, попробуйте перенести магию знаменитой саги в ваш дом. В духе Хогвартса можно украсить к Новому году не только елку, но и всю квартиру.





Основные цвета для елки в стиле Гарри Поттера:





* Красный и золотой — цвета Гриффиндора;



* Синий и бронзовый — цвета Когтеврана;



* Зеленый и серебряный — цвета Слизерина;



* Желтый и черный — цвета Пуффендуя.





Приготовьте тематический декор самостоятельно в виде бутылок и банок с зельями. Можно взять любые стеклянные сосуды, наполнить их съедобными ингредиентами — например, цукатами, леденцами, орешками, мармеладками в виде глаз, зубов, червяков. Стекло украсьте эффектными наклейками с надписями: «Чешуя дракона», «Жабьи глаза», «Яичница превращений». Не сомневайтесь: лакомства будут нарасхват!





Для украшения квартиры к Новому году подойдут:





* Шары соответствующих цветов, украшенные логотипами или символами домов Хогвартса. Можно использовать шары разных размеров и текстур для создания яркого эффекта.



* Фигурки Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер, профессоров и других персонажей саги. Их можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками.



* Символы: звезды, метлы, золотые снитчи, волшебные палочки — все это станет прекрасным дополнением к вашей елке.



* Самодельные или покупные подвески в виде молнии, волшебных книг, совиных фигурок или золотых снитчей.



* Разноцветные носки с сюрпризами — хороший повод вспомнить добрым словом знаменитого Добби, а заодно — порадовать сюрпризами гостей.







Универсальные советы для украшения квартиры к Новому году.





* Игрушки и декор из экологически чистых и легко перерабатываемых материалов советует приобретать арт-директор Веденова. Она отмечает, что такие элементы станут одним из трендов в новогоднем оформлении.



* Выбирайте декор из дерева: он еще долгое время не выйдет из моды. Дизайнер советует присмотреться к деревянным снежинкам, елочкам, звездам, фигуркам животных, украшенных резьбой и росписью. Очень эффектно будут смотреться и другие природные материалы: шишки, ветки, стабилизированный мох.



* Нотки оранжевого, желтого или персикового на новогоднем столе смотрятся очень нарядно, отмечает дизайнер-интерьера Макарова. Например, она советует рассмотреть необычные крученые дизайнерские свечи персикового цвета.



* Если у вас деревянный стол, его можно оставить частично открытым либо положить скатерть-дорожку.



* Не стоит перебарщивать: выберите основу — например, белый и зеленый тона — и разбейте их деревом, плюс добавьте персиковые свечи.



* Персонализацию в новогоднем декоре советует использовать дизайнер Кузнецова. Это могут быть игрушки, созданные в кругу семьи, новогодняя фотосессия семьи в декоративной рамке или фото с детских утренников, фито-композиции, созданные домочадцами, и так далее.



* Дизайнер советует выбирать только надежные и качественные товары, которые не только не навредят здоровью, но и обезопасят дом.

