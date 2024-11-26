Нарушение газообмена в легких ведет к когнитивным проблемам после ковида

Медики пришли к такому выводу в рамках уникального эксперимента, в ходе которого ученые использовали специализированную систему магнитно-резонансной томографии для одновременных наблюдений за работой легких и мозга у 12 носителей постковидного синдрома со средним возрастом в 59 лет. Часть из них жаловалась на появление у них проблем с остротой ума и памяти, а также на затрудненное дыхание после выздоровления.