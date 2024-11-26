Нарушение газообмена в легких ведет к когнитивным проблемам после ковида

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Американские медики открыли свидетельства того, что снижение остроты ума и памяти, характерное для многих носителей постковидного синдрома, связано с нарушениями в работе газообмена в легких бывших носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
«Проведенные нами одновременные наблюдения за работой легких и мозга носителей постковидного синдрома указывают на связь между когнитивной дисфункцией и нарушениями в работе легких. Если результаты наших замеров будут подтверждены на больших группах носителей постковидного синдрома, это откроет дорогу для его лечения путем нормализации газообмена в органах дыхания пациентов», — заявил профессор Университета штата Айова Шон Фейн, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.
Медики пришли к такому выводу в рамках уникального эксперимента, в ходе которого ученые использовали специализированную систему магнитно-резонансной томографии для одновременных наблюдений за работой легких и мозга у 12 носителей постковидного синдрома со средним возрастом в 59 лет. Часть из них жаловалась на появление у них проблем с остротой ума и памяти, а также на затрудненное дыхание после выздоровления.
Схожий набор симптомов у этой группы больных натолкнул ученых на мысль, что проблемы с дыханием и когнитивные дисфункция могут быть связаны друг с другом. Для проверки этой гипотезы медики ввели в организм добровольцев небольшое количество ксенона-129, чьи атомы обладают уникальными физическими характеристиками, позволяющими отслеживать даже самые незначительные повреждения легочной ткани при помощи МРТ.
Когда исследователи сравнили снимки мозга и легких, полученных подобным образом, они обнаружили, что наличие проблем с работой органов дыхания сопровождалось снижением объема серого и белого вещества мозга, а также развитием различных когнитивных нарушений. Чем более выраженными были сбои в газообмене в легких, тем сильнее нарушалась работа мозга и более явными были проблемы с памятью и остротой ума у добровольцев.
Также исследователи обнаружили, что развитие постковидного синдрома сопровождалось ускорением кровообращения в мозге. По мнению ученых, это может быть связано как с нарушениями в кровотоке в результате дисфункции легких, так и с тем, что кровеносная система пытается подобным образом скомпенсировать проблемы с газообменом. Последующие опыты и наблюдения за работой легких и мозга добровольцев помогут раскрыть причину развития этих сбоев, подытожили медики.
О постковидном синдроме.
Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что предположительно связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковида в первые полгода после избавления от инфекции, однако у некоторых людей его симптомы сохраняются на протяжении нескольких лет.