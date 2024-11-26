Новый год в Ялте отпразднуют без массовых гуляний

В Ялте начинается подготовка к празднованию Нового года и Рождества. О планах по организации праздничных мероприятий рассказали в городской администрации.
К предстоящим праздникам в Ялте будут установлены четыре елки, обустроены новые фотозоны и организована иллюминация. Новогодние украшения появятся и в поселках. По традиции, старт празднику дадут 19 декабря, в День Святого Николая, в этот день на главной городской елке на набережной Ялты зажгутся огни.
В целях безопасности массовые гуляния проводиться не будут. Основной упор будет сделан на локальные мероприятия в населенных пунктах. Также состоится традиционный конкурс витрин. Что касается гастрономической ярмарки на набережной, то опрос показал, что формат мероприятия востребован, но требует доработки.
Кроме того, мы уже сообщали что, с 19 декабря по 19 января в зоопарке «Сказка» будет действовать бесплатная программа посещения для детей участников СВО.