Новый год в Ялте отпразднуют без массовых гуляний

К предстоящим праздникам в Ялте будут установлены четыре елки, обустроены новые фотозоны и организована иллюминация. Новогодние украшения появятся и в поселках. По традиции, старт празднику дадут 19 декабря, в День Святого Николая, в этот день на главной городской елке на набережной Ялты зажгутся огни.