«У нас есть записи»: у жителя Башкирии, посетившего «сайты для взрослых», мошенники выманили деньги

Мошенники придумали новый вид обмана. Одной из жертв стал 60-летний житель Стерлитамака. По его словам, он бродил по просторам интернета и решил заглянуть на «сайты для взрослых», однако это обернулось для него проблемами.
Мужчина рассказали полицейским, что ему стали писать неизвестные и заявили, что они получили доступ к его веб-камере. Аферисты угрожали мужчины распространить ролики с ним, если тот не заплатит за них.
— Мошенники пригрозили отправить провокационное видео всем его контактам, если не получат денежный выкуп. В панике мужчина совершил несколько переводов на общую сумму 30 тысяч рублей, — рассказали в МВД по РБ.
Когда аферисты успокоились и перестали слать угрозы, житель Стерлитамака поспешил в полицию. В МВД посоветовали жителям Башкирии, столкнувшимся с подобным мошенничеством, не спешить перечислять им деньги, а также воздержаться от посещения сомнительных сайтов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.