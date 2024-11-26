В декабре из Челябинска запустят дополнительные поезда по двум маршрутам

РЖД запускает дополнительные поезда к Новому году, чтобы челябинцы смогли встретиться с родными и провести новогодние каникулы там, где запланировали. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.
Самые популярные маршруты Челябинск-Нижневартовск и Приобье-Челябинск. Расписание новогодних поездов:
Поезд № 546/545 Челябинск — Нижневартовск будет отправляться из Челябинска 26 декабря, 7 и 11 января, обратно из Нижневартовска — 8 и 12 января;
Поезд № 552/551 Приобье — Челябинск отправится из Приобья 30 декабря.
В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, багажное купе.
Напоминаем, что 30 ноября будет запущен дополнительный маршрут пригородного поезда ЮУЖД. Электричка будет ходить между Челябинском и Усть-Катавом.