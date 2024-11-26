U2 работают с Брайаном Ино над «научно-фантастической фолк-музыкой»

В программе на BBC Radio 2 музыкант охарактеризовал свежий материал U2 как «какую-то сумасшедшую научно-фантастическую ирландскую народную музыку». Эдж уточнил, что пока не уверен, станут ли эти треки частью грядущего студийника команды. Он также намекнул, что в записи могут принять участие несколько ирландских исполнителей.