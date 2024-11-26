Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В челябинском парке имени Гагарина начали заливать каток, центральная аллея перекрыта

В челябинском парке имени Ю. А. Гагарина начали заливать каток — центральная аллея перекрыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С сегодняшнего дня аллея, ведущая от фонтана, будет временно перекрыта, для проведения всех работ по устройству катка», — предупреждает администрация.

Также начались работы по укладке основания для пункта проката. «Вдоль аллеи проходит пешеходная тропа, на которой уже устанавливают элементы освещения в виде гирлянды», — добавили в ЦПКиО города.

Ранее сообщалось, что каток в парке имени Валентины Терешковой (Тракторозаводский район) откроют 30 ноября. Каток здесь будет работать со вторника по воскресенье. Сеансы проходят по полтора часа: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. В будние дни можно кататься бесплатно. В пятницу, субботу и по праздникам — с 22:00 до 23:00.

В начале ноября парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина объявил закупку на установку стационарного сезонного ледового катка с начальной ценой контракта 57,8 млн рублей. Объект площадью 2,8 тыс. кв. м расположится рядом с главным входом в парк. Согласно протоколу подведения итогов аукциона, монтировать каток будет ООО «Формула льда».

туризм и отдых