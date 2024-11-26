В челябинском парке имени Гагарина начали заливать каток, центральная аллея перекрыта

Ранее сообщалось, что каток в парке имени Валентины Терешковой (Тракторозаводский район) откроют 30 ноября. Каток здесь будет работать со вторника по воскресенье. Сеансы проходят по полтора часа: в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. В будние дни можно кататься бесплатно. В пятницу, субботу и по праздникам — с 22:00 до 23:00.