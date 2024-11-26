Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинский спортивный журналист Игорь Черноиваненко скончался на Шри-Ланке

Вчера, 25 ноября, на 63-м году ушел из жизни известный тольяттинский спортивный журналист и врач-психиатр Игорь Черноиваненко. Об этом говорится в сообщении гандбольного клуба «Лада», отцом ведущего игрока которого, Ольги Фоминой, он являлся.

Игорь Черноиваненко был первым, кто возглавил пресс-службу тольяттинского клуба вскоре после его выхода в суперлигу почти четверть века назад. В нем он официально проработал недолго, но и в дальнейшем продолжал тесное и неразрывное сотрудничество с ГК «Лада» в качестве телекомментатора и пишущего корреспондента. Для него было закреплено персональное место в ложе.

«Обожал путешествовать, посетил огромное количество различных уголков земного шара, побывал на множестве гандбольных чемпионатов мира и Европы. И до последнего оставался себе верен, невзирая на возникшие проблемы с сердцем, пока его жизнь во время одного такого отдыха не оборвалась», — говорится в некрологе.

В разные годы Игорь Черноиваненко сотрудничал с «Тольяттинским обозрением», «Спорт-экспрессом», ТВ ВАЗа и другими СМИ, одновременно работая врачом-психиатром. Как стало известно «Ъ-Волга», он умер на Шри-Ланке.