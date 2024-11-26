Тольяттинский спортивный журналист Игорь Черноиваненко скончался на Шри-Ланке

Игорь Черноиваненко был первым, кто возглавил пресс-службу тольяттинского клуба вскоре после его выхода в суперлигу почти четверть века назад. В нем он официально проработал недолго, но и в дальнейшем продолжал тесное и неразрывное сотрудничество с ГК «Лада» в качестве телекомментатора и пишущего корреспондента. Для него было закреплено персональное место в ложе.