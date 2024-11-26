Спортсменка из Калининграда завоевала золото чемпионата мира по ММА

Мировые соревнования по ММА впервые проводились в России, в Ханты-Мансийске, собрав более 150 делегатов из 36 государств.
Петровская достигла максимального успеха в своей карьере и истории калининградских ММА. Она выступала в женской весовой категории «52,2 кг» и выиграла два поединка удушающими приемами, а третий — по очкам. В финале Петровская реваншировалась у Бибимавлуды Назаровой и победила решением судей со счетом 29:28.
Спортсменка готовится к участию в юниорском первенстве мира по ММА в 2025 году в Беларуси. Подобного успеха мирового уровня в калининградских ММА среди любителей и взрослых еще не было.