Спортсменка из Калининграда завоевала золото чемпионата мира по ММА

Петровская достигла максимального успеха в своей карьере и истории калининградских ММА. Она выступала в женской весовой категории «52,2 кг» и выиграла два поединка удушающими приемами, а третий — по очкам. В финале Петровская реваншировалась у Бибимавлуды Назаровой и победила решением судей со счетом 29:28.