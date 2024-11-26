Долгожданную объездную дорогу на площади Свободы открыли

В МКУ «ГУММиД» анонсировали открытие временной дороги на время строительства станции метро на площади Свободы в середине октября 2023 года, когда должны были закончиться работы по выносу коммуникаций. Однако затем сроки начали сдвигать: в общей сумме их перенесли шесть раз. Это объяснили большим объемом работ при перекладке городских коммуникаций из-за плотной жилой застройки в районе будущей станции метро «Площадь Свободы».