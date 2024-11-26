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Долгожданную объездную дорогу на площади Свободы открыли

Теперь нижегородцы смогут попасть с улицы Ванеева на Варварскую улицу.

Источник: Нижегородская правда

Автомобильное движение по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде открыли. Теперь нижегородцы смогут попасть с улицы Ванеева на Варварскую улицу — в каждую сторону организовали по одной полосе.

Также, как и ранее, доступны съезды на улицы Макисма Горького и Семашко. Там уложили асфальт, перенесли ограждения, нанесли разметку на дороге и установили дорожные знаки, а также обустроили тротуары для пешеходов.

Пока что там могут ходить пешеходы и ездить автомобилисты, а в скором времени объявят о запуске движения по участку и общественного транспорта. В первую очередь, это коснется тех маршрутов, что были перенесены на Ковалихинскую улицу.

Напомним, что о завершении строительства дороги заявили в середине ноября 2024 года.

В МКУ «ГУММиД» анонсировали открытие временной дороги на время строительства станции метро на площади Свободы в середине октября 2023 года, когда должны были закончиться работы по выносу коммуникаций. Однако затем сроки начали сдвигать: в общей сумме их перенесли шесть раз. Это объяснили большим объемом работ при перекладке городских коммуникаций из-за плотной жилой застройки в районе будущей станции метро «Площадь Свободы».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 1,7 млрд рублей выделили на работы по продлению Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Сейчас ведутся поиски подрядчика.