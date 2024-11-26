Власти предупредили о разведении мостов в районе Рыбной деревни

Ранее горвласти отмечали, что мосты разводят после того, как уезжает последний трамвай: «Обычно для пропуска судов заказывается временной слот с 23 часов до 5 утра, в этот промежуток по мере готовности судов и разводятся мосты. Но всегда ждут чтобы последний трамвай ушёл в депо. По расписанию это 22:42».