Каталог генов бабочек-шелкопрядов поможет регулировать их число и защитить леса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемый российскими учеными каталог генов бабочек-шелкопрядов поможет оперативно выявлять вспышки размножения их гусениц и регулировать численность наиболее опасных разновидностей этих вредителей в российских лесах. Об этом сообщила пресс-служба Университета «Сириус».
«Внедрение разработки в практику не потребует от надзорных органов покупки дорогостоящих приборов. Для успешной работы достаточно иметь лабораторию, оснащенную стандартным оборудованием для генетического анализа. Поэтому любой карантинный центр растений сможет использовать нашу систему генов-маркеров, четко указывающих на присутствие в лесном массиве опасного вредителя», — пояснил исследователь из Университета «Сириус» Сергей Павлушин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отметил Павлушин, для создания подобной системы мониторинга распространения опасных насекомых-вредителей специалисты Университета «Сириус» и их коллеги собирают образцы различных видов бабочек-шелкопрядов, расшифровывают структуру их генома и выделяют гены, которые играют важную роль в адаптации гусениц к неблагоприятным условиям среды. Эти же участки ДНК можно использовать для выявления вспышек распространения вредителей по хвойным и смешанным лесам.
По словам исследователей, изучение этих генов позволит ученым понять, в каких условиях личиночные формы насекомых отправляются в спячку, что важно для оценки того, как, где и когда могут возникнуть новые эпизоды резкого роста численности шелкопряда. Эта бабочка и ее гусеницы наносят огромный ущерб хвойным и лиственным лесам, и на борьбу с ними сейчас уходит более половины бюджета, выделяемого государством на защиту лесов.
Также ученые планируют изучать не только самих шелкопрядов, но и их природных врагов, в число которых входит вирус DsCPV-1. Как надеются исследователи, изучение структуры генома этого патогена и механизмов его проникновения в организм бабочек поможет адаптировать его для создания природного инсектицида, способного уничтожать не только текущее поколение взрослых особей, но и личинок шелкопряда еще до того, как те успели нанести вред растениям.