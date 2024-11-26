Каталог генов бабочек-шелкопрядов поможет регулировать их число и защитить леса

Также ученые планируют изучать не только самих шелкопрядов, но и их природных врагов, в число которых входит вирус DsCPV-1. Как надеются исследователи, изучение структуры генома этого патогена и механизмов его проникновения в организм бабочек поможет адаптировать его для создания природного инсектицида, способного уничтожать не только текущее поколение взрослых особей, но и личинок шелкопряда еще до того, как те успели нанести вред растениям.